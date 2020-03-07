Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575933 3,62 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230351 3,29 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,811452 2,86 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,244843 1,83 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025718 1,68 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,856563 0,50 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,691931 0,48 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,336361 0,43 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,543149 0,34 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,463773 0,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,082834 3,49 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,523639 2,82 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,192306 2,42 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,334097 1,86 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,547904 1,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,020294 2,14 HSBC Portföy Değ. Fon 103,178531 1,64 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,521436 1,58 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,027805 1,47 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020301 1,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,853664 1,97 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,370062 0,80 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,402112 0,71 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,515927 0,16 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,017666 0,14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,088593 0,20 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,767554 0,19 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,824875 0,19 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021684 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056753 0,19 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038934 -1,69 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,573496 -1,45 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058700 -1,20 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 586,847728 -1,20 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046052 -0,84 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012656 -3,26 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029409 -1,66 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032426 -0,91 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,582664 -0,79 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,671734 -0,73 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027029 -1,31 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,949021 -1,19 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042828 -1,15 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063079 -0,87 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060376 -0,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,943965 -2,03 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,226073 -1,69 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,088992 -0,96 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048119 -0,75 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,072668 -0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,349550 -2,37 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,279006 -2,07 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042764 -1,97 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023975 -1,72 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,557467 -1,71 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,262008 -4,60 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,045515 -2,59 Fiba Portföy Altın Fonu 0,026813 -2,58 TEB Portföy Altın Fonu 0,076800 -2,57 Deniz Port. Altın Fonu 0,039280 -2,54

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(Sürecek)