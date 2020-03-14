Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 605,238218 3,13 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067926 0,33 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,025321 0,23 HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,021625 0,22 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,602317 0,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,681840 0,22 Ak Portföy ÖPY İki. Serb. Özel Fon 1,974291 0,19 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,038641 0,18 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,056205 0,18 Ak Portföy Değ. Fon 0,173928 0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,386097 2,71 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,043920 2,70 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,311954 2,58 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,398051 0,68 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,573046 0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,079142 3,05 Deniz Port. Altın Fonu 0,040463 3,01 Garanti Portföy Altın Fonu 0,091856 3,01 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046883 3,01 Ak Portföy Altın Fonu 0,074611 3,00 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,770926 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056861 0,19 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,586049 0,18 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,087579 0,18 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,648315 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,304187 -10,46 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034938 -10,26 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054131 -7,78 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028832 -6,31 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049914 -4,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009064 -28,38 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,178168 -15,66 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029877 -7,86 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019250 -7,83 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,553639 -7,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060151 -27,38 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,084575 -21,39 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,384530 -20,96 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,658933 -20,34 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048182 -20,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,480898 -23,82 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,077159 -12,36 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042438 -11,81 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,560833 -11,44 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255584 -11,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,163588 -17,01 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,163929 -15,05 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,605807 -13,37 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,798240 -1,71 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,012741 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,109007 -5,18 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,643706 -1,53

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(Sürecek)