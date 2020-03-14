Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|605,238218
|3,13
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,067926
|0,33
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025321
|0,23
|HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,021625
|0,22
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,602317
|0,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,681840
|0,22
|Ak Portföy ÖPY İki. Serb. Özel Fon
|1,974291
|0,19
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,038641
|0,18
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,056205
|0,18
|Ak Portföy Değ. Fon
|0,173928
|0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,386097
|2,71
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043920
|2,70
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,311954
|2,58
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,398051
|0,68
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,573046
|0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,079142
|3,05
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,040463
|3,01
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,091856
|3,01
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,046883
|3,01
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,074611
|3,00
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,770926
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056861
|0,19
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,586049
|0,18
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,087579
|0,18
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,648315
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,304187
|-10,46
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034938
|-10,26
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054131
|-7,78
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028832
|-6,31
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049914
|-4,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009064
|-28,38
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,178168
|-15,66
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029877
|-7,86
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019250
|-7,83
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,553639
|-7,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,060151
|-27,38
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,084575
|-21,39
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,384530
|-20,96
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,658933
|-20,34
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048182
|-20,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,480898
|-23,82
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,077159
|-12,36
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042438
|-11,81
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,560833
|-11,44
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,255584
|-11,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,163588
|-17,01
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,163929
|-15,05
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,605807
|-13,37
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,798240
|-1,71
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,012741
|-0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,109007
|-5,18
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,643706
|-1,53
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)