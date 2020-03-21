Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|628,19125
|3,79
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025388
|0,26
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,027228
|0,21
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,299645
|0,2
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,605517
|0,2
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,059568
|1,72
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,025004
|1,36
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,186764
|0,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,039777
|4,05
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|69,932587
|3,36
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,057604
|2,31
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066097
|1,44
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034814
|0,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110224
|0,55
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,992401
|0,38
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,543328
|0,37
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,060452
|0,24
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,019697
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,595249
|0,86
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024138
|0,41
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,404302
|0,26
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,677851
|0,18
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017728
|0,18
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056964
|0,18
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,103527
|0,18
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060478
|0,17
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,587068
|0,17
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021901
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,069184
|-10,2
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,03184
|-8,87
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026657
|-7,54
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,161011
|-5,71
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051383
|-5,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007868
|-13,2
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017121
|-11,06
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,727494
|-3,87
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,329942
|-3,63
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,500369
|-3,43
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,612936
|-15,57
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,758836
|-14,27
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,051667
|-14,1
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,862626
|-11,53
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,679436
|-11,5
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,932899
|-15,33
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,366507
|-7,72
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,448759
|-7,18
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039531
|-6,85
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006375
|-6,63
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,378575
|-14,15
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,011462
|-13,1
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,028224
|-11,63
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,320705
|-4,72
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041903
|-4,59
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,507653
|-21,8
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,075218
|-4,96
|İş Portföy Altın Fonu
|0,034515
|-4,89
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,669601
|-4,88
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,044609
|-4,85
(Sürecek)