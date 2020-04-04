Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (6)

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 634,215423 3,22
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,221545 2,91
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046120 2,76
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,070515 2,27
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032086 2,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007893 4,72
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,026830 2,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,063900 2,11
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031809 1,14
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030466 0,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075200 3,14
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033952 3,08
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,525756 2,07
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,955611 2,03
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,831884 2,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,070269 5,24
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,021363 2,18
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041793 1,54
Aura Portföy Değ. Fon 0,664299 1,50
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,535119 1,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,638276 2,76
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,459559 2,59
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024548 2,16
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,045703 1,87
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,363481 1,77
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,050009 2,79
HSBC Portföy Altın Fonu 2,918733 1,92
TEB Portföy Altın Fonu 0,082205 1,90
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,048751 1,89
Deniz Port. Altın Fonu 0,042071 1,89
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,095994 0,18
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,779908 0,17
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,908968 0,16
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057153 0,16
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,651601 0,16
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027688 -4,28
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,048883 -2,43
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052498 -2,11
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,099916 -1,53
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,165687 -1,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,557597 -0,61
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,593654 -0,48
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017504 -0,43
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,510342 -0,37
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,809236 -0,36
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,148337 -4,35
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080044 -4,17
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041276 -4,02
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,441091 -3,66
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064396 -3,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,012666 -3,57
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,454676 -2,05
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080361 -1,90
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018007 -1,79
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,812502 -1,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170435 -0,81
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,537486 -0,64
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,166531 -0,01
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:10 Kaynak: AA

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