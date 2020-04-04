Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|634,215423
|3,22
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,221545
|2,91
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,046120
|2,76
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,070515
|2,27
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032086
|2,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007893
|4,72
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026830
|2,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,063900
|2,11
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031809
|1,14
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030466
|0,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,075200
|3,14
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033952
|3,08
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,525756
|2,07
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,955611
|2,03
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,831884
|2,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,070269
|5,24
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,021363
|2,18
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041793
|1,54
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,664299
|1,50
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,535119
|1,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,638276
|2,76
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,459559
|2,59
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024548
|2,16
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,045703
|1,87
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,363481
|1,77
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,050009
|2,79
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,918733
|1,92
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,082205
|1,90
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,048751
|1,89
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,042071
|1,89
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,095994
|0,18
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,779908
|0,17
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,908968
|0,16
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057153
|0,16
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,651601
|0,16
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027688
|-4,28
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,048883
|-2,43
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052498
|-2,11
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,099916
|-1,53
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,165687
|-1,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,557597
|-0,61
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,593654
|-0,48
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017504
|-0,43
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,510342
|-0,37
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,809236
|-0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,148337
|-4,35
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080044
|-4,17
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041276
|-4,02
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,441091
|-3,66
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,064396
|-3,61
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,012666
|-3,57
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,454676
|-2,05
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,080361
|-1,90
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018007
|-1,79
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,812502
|-1,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,170435
|-0,81
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,537486
|-0,64
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,166531
|-0,01
(Sürecek)