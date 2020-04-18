Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,425161
|5,35
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|665,615265
|4,05
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034353
|3,97
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,249378
|3,53
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,048330
|3,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034458
|5,97
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,068391
|2,91
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,670773
|2,64
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,492656
|2,53
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,637243
|2,34
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,051639
|9,66
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|88,954874
|7,72
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031178
|5,81
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,103339
|4,71
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,085542
|4,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,149250
|5,28
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,771219
|4,39
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007672
|4,38
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022334
|2,65
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,084824
|2,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051147
|6,05
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,589379
|5,45
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,499759
|5,05
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,278120
|3,35
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,550628
|3,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,186013
|6,70
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032181
|6,05
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,268856
|6,05
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,054581
|6,03
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,106818
|5,95
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,928857
|0,18
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,099764
|0,17
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057353
|0,17
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,785851
|0,17
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,653713
|0,16
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056031
|-1,43
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,542316
|-1,18
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218768
|-0,77
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018895
|-0,46
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,774987
|-0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007625
|-6,20
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018621
|-1,82
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,670037
|-4,21
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043407
|-3,89
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,084027
|-3,88
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,298072
|-1,18
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098601
|-0,86
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,356662
|-1,97
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,383001
|-1,42
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018453
|-0,70
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,603039
|-0,55
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032236
|-0,51
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)