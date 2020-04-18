Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,425161 5,35 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 665,615265 4,05 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034353 3,97 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,249378 3,53 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,048330 3,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034458 5,97 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068391 2,91 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,670773 2,64 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,492656 2,53 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,637243 2,34 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051639 9,66 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,954874 7,72 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031178 5,81 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,103339 4,71 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085542 4,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,149250 5,28 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,771219 4,39 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007672 4,38 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022334 2,65 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084824 2,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051147 6,05 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,589379 5,45 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,499759 5,05 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,278120 3,35 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,550628 3,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 34,186013 6,70 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032181 6,05 HSBC Portföy Altın Fonu 3,268856 6,05 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054581 6,03 Garanti Portföy Altın Fonu 0,106818 5,95 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,928857 0,18 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,099764 0,17 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057353 0,17 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,785851 0,17 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,653713 0,16 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056031 -1,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,542316 -1,18 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218768 -0,77 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018895 -0,46 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,774987 -0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007625 -6,20 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018621 -1,82 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,670037 -4,21 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043407 -3,89 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084027 -3,88 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,298072 -1,18 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098601 -0,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,356662 -1,97 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,383001 -1,42 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018453 -0,70 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,603039 -0,55 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032236 -0,51 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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