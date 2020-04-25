Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575867
|6,19
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,820226
|5,84
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230031
|5,15
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,247481
|3,83
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|173,280141
|3,54
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,334754
|1,39
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,692127
|1,28
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,895913
|1,26
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,712744
|1,15
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,508793
|1,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,081852
|14,76
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|67,869190
|5,64
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,907518
|5,11
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,252768
|4,82
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058732
|4,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,850046
|4,45
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,019173
|3,90
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,085125
|3,42
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,488559
|3,39
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,019865
|2,95
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,355150
|6,03
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,310291
|5,08
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,744730
|3,96
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,795373
|2,02
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,595942
|1,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,229459
|0,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,835001
|0,26
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,102075
|0,21
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,789415
|0,20
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021934
|0,20
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|67,466615
|0,19
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,384856
|-1,66
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033854
|-1,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005794
|-24,01
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017496
|-6,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,051390
|-0,48
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|88,596982
|-0,40
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037475
|-0,37
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083808
|-0,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043300
|-0,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,335221
|-1,58
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,974566
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,587292
|-0,13
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,498196
|-0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,005412
|-2,06
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,258081
|-0,33
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041919
|-0,31
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046888
|-0,28
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,106551
|-0,25
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)