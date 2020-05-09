Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035396 6,11 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,514108 4,72 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,076804 3,99 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,052420 3,65 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,020943 3,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006184 16,11 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018608 9,10 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036151 3,32 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036151 2,62 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029671 2,56 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,054894 3,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 95,614935 2,79 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090611 2,55 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,558249 2,48 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076501 1,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,197645 3,12 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090993 2,34 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022958 1,38 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,249983 1,32 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,089291 1,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,719386 3,30 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,927621 3,15 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052680 2,50 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,631482 2,35 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,538702 2,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,759946 2,75 İş Portföy Altın Fonu 0,043194 2,62 HSBC Portföy Altın Fonu 3,350287 2,59 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,721160 2,57 Fiba Portföy Altın Fonu 0,033096 2,55 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,106207 0,20 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,957269 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057653 0,19 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,795510 0,18 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,203653 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576861 -2,02 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230006 -1,80 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821435 -1,68 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,913602 -0,85 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,029890 -0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,920360 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,938424 -3,67 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060585 -3,62 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,026828 -3,61 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,089472 -3,56 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064476 -3,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,628083 -1,91 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,278578 -1,60 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 81,880320 -1,25 HSBC Portföy Değ. Fon 101,996392 -1,22 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019290 -1,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,800946 -2,75 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,352041 -2,41 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,459797 -1,44 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,943375 -0,46

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(Sürecek)