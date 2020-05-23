Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035392 3,23 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059289 2,65 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031471 2,64 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,055075 2,09 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184198 1,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007178 15,14 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018489 5,77 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,737977 2,58 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,753651 1,77 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,761670 1,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,012244 4,59 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,664742 4,28 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,706302 4,20 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064015 4,11 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,061737 3,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,239800 6,61 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,125061 4,53 HSBC Portföy Değ. Fon 105,214223 2,40 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,284710 2,34 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,189378 2,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,578643 3,54 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,955432 2,71 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,436959 1,54 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,987186 0,92 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019074 0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,269459 5,54 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,110120 0,17 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057844 0,16 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,801341 0,16 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,232444 0,15 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,975132 0,15 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 652,731752 -2,33 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050328 -0,82 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,586285 -0,38 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,796640 -0,25 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074049 -0,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034859 -1,32 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068227 -1,29 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028427 -0,56 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034653 -0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026606 -0,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,143788 -1,13 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022585 -0,49 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029101 -0,10 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,641087 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,586989 -1,53 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,992382 -1,36 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,797402 -1,27 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024776 -1,25 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,185521 -0,69 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 33,496393 -2,62 HSBC Portföy Altın Fonu 3,240373 -0,73 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054262 -0,65 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,037000 -0,47 Deniz Port. Altın Fonu 0,046742 -0,47 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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