Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,033019
|1,69
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,057000
|1,54
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,190489
|1,51
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062735
|1,50
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,987770
|1,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007983
|7,66
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,950899
|2,29
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035860
|2,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070825
|2,00
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,822004
|1,87
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,078731
|5,41
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|100,004186
|5,27
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,058039
|5,19
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,088943
|4,26
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,071571
|4,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,252175
|3,27
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,095442
|1,98
|HSBC Portföy Değ. Fon
|108,495318
|1,91
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092443
|1,63
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,302476
|1,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,541733
|3,93
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,698466
|3,39
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,125635
|3,24
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025269
|1,26
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,865566
|0,97
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041830
|0,83
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,091412
|0,83
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,106540
|0,82
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046745
|0,82
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032045
|0,81
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058186
|0,14
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,116841
|0,14
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,283653
|0,14
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,009248
|0,14
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,811659
|0,14
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034322
|-0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,041154
|-1,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032772
|-0,51
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110775
|-0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,055927
|-2,58
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,925246
|-0,79
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,756069
|-0,69
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)