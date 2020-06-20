Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033019 1,69 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,057000 1,54 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,190489 1,51 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062735 1,50 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,987770 1,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007983 7,66 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,950899 2,29 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035860 2,14 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070825 2,00 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,822004 1,87 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,078731 5,41 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 100,004186 5,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,058039 5,19 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088943 4,26 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071571 4,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,252175 3,27 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,095442 1,98 HSBC Portföy Değ. Fon 108,495318 1,91 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092443 1,63 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,302476 1,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,541733 3,93 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,698466 3,39 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,125635 3,24 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025269 1,26 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,865566 0,97 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,041830 0,83 TEB Portföy Altın Fonu 0,091412 0,83 Garanti Portföy Altın Fonu 0,106540 0,82 Deniz Port. Altın Fonu 0,046745 0,82 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032045 0,81 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058186 0,14 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,116841 0,14 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,283653 0,14 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,009248 0,14 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,811659 0,14 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034322 -0,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041154 -1,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032772 -0,51 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110775 -0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,055927 -2,58 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,925246 -0,79 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,756069 -0,69

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(Sürecek)