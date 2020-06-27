Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038912
|0,79
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,599956
|0,57
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238237
|0,40
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,852676
|0,35
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025566
|0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035174
|2,48
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,002561
|0,48
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,635232
|0,38
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,837781
|0,32
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,825501
|0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,740360
|3,12
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,093368
|2,96
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086847
|2,64
|Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,305094
|2,25
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,065490
|2,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|110,157059
|1,53
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,125911
|1,25
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,306214
|1,24
|Gedik Portföy Karma Fon
|1,011763
|1,02
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039202
|0,98
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,610049
|1,74
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052051
|1,72
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,008878
|1,64
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,518581
|1,51
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,549775
|0,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,773965
|2,24
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,488327
|2,17
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,296911
|1,79
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042543
|1,70
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032589
|1,70
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,022000
|0,21
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058273
|0,15
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,118507
|0,15
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,814248
|0,14
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,996682
|0,14
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,061847
|-1,42
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032571
|-1,36
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056262
|-1,29
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,188254
|-1,17
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,363574
|-0,96
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,908543
|-1,44
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029004
|-0,27
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019243
|-0,25
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035777
|-0,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070798
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,087592
|-1,19
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,077973
|-0,96
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040782
|-0,90
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,047179
|-0,82
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,088248
|-0,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,369357
|-1,40
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,091500
|-1,02
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,229578
|-1,00
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,180133
|-0,61
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,520325
|-0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,854568
|-0,38
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025223
|-0,18
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,650115
|-0,16
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,206644
|-0,02
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020515
|-0,01
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)