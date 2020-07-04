Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056996
|1,30
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032950
|1,16
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,190149
|1,01
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,383030
|0,82
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,076877
|0,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008205
|2,76
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019759
|2,68
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,984796
|2,62
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,853240
|1,52
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,043887
|1,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,991183
|6,23
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,213667
|6,07
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,240883
|5,51
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,075889
|5,32
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,091687
|4,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,437902
|5,01
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,312554
|3,72
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,129370
|2,75
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051486
|2,65
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,549972
|2,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,802330
|5,94
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,609288
|3,84
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,200624
|3,03
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,070370
|0,84
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,012972
|0,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,954177
|2,00
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,109075
|0,86
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,761953
|0,79
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,312929
|0,49
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042743
|0,47
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,120101
|0,14
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058355
|0,14
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,816707
|0,14
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,846728
|0,13
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|21,386397
|0,13
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|121,070624
|-0,36
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026792
|-0,35
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,870718
|-0,26
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,850504
|-0,25
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237663
|-0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,035604
|-2,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,719947
|-0,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028206
|-0,35
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025212
|-0,04
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,055514
|-0,03
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,518321
|-0,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)