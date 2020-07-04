Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056996 1,30 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032950 1,16 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,190149 1,01 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,383030 0,82 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,076877 0,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008205 2,76 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019759 2,68 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,984796 2,62 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,853240 1,52 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,043887 1,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,991183 6,23 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,213667 6,07 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,240883 5,51 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075889 5,32 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,091687 4,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,437902 5,01 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,312554 3,72 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,129370 2,75 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051486 2,65 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,549972 2,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,802330 5,94 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,609288 3,84 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,200624 3,03 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,070370 0,84 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,012972 0,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,954177 2,00 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,109075 0,86 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,761953 0,79 HSBC Portföy Altın Fonu 3,312929 0,49 İş Portföy Altın Fonu 0,042743 0,47 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,120101 0,14 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058355 0,14 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,816707 0,14 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,846728 0,13 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 21,386397 0,13 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 121,070624 -0,36 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026792 -0,35 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,870718 -0,26 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,850504 -0,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237663 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035604 -2,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Aura Portföy Değ. Fon 0,719947 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028206 -0,35 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025212 -0,04 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055514 -0,03 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,518321 -0,02

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(Sürecek)