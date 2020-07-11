Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039740 1,62 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,691472 1,44 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,075941 0,36 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,024176 0,27 Ziraat Port. Halkbank Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 107,135776 0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036789 3,26 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020331 2,89 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,404985 1,09 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071814 0,83 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036371 0,80 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063550 5,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031099 4,35 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 105,782755 3,63 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 83,851401 3,53 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040551 3,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,471786 2,36 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008563 1,45 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029627 1,07 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 38,394734 1,02 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,162618 0,88 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,037672 2,44 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,653529 2,32 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,053455 2,31 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,552598 2,26 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,640358 0,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,777158 3,17 TEB Portföy Altın Fonu 0,095634 2,44 İş Portföy Altın Fonu 0,043775 2,41 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,056674 2,41 Garanti Portföy Altın Fonu 0,111457 2,41 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058439 0,14 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,847918 0,14 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,121665 0,14 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,819241 0,14 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,019472 0,14 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587524 -1,94 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835360 -1,78 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233664 -1,68 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 119,921476 -0,95 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 176,137944 -0,88 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008144 -0,74 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,406910 -4,28 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045214 -4,12 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088308 -3,95 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,815680 -2,32 Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 1,027888 -2,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,507163 -1,51 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,528220 -1,31 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,027489 -0,61 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020672 -0,60 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,035724 -0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,166848 -1,53 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,787414 -0,83 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,601495 -0,48 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,061926 -0,41 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055063 -0,04 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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