Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,782265
|1,78
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|668,164229
|1,72
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,077892
|1,59
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,063147
|1,48
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,040412
|1,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039631
|5,11
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,514544
|3,32
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021197
|3,12
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,037554
|1,68
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,073572
|1,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,03238
|2,92
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,356995
|2,12
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,093798
|1,18
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,050164
|1,17
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,367733
|0,85
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,531259
|2,94
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008934
|2,48
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,227458
|2,21
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|39,491971
|1,74
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029992
|1,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,806208
|6,9
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,689539
|6,7
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,058259
|6,7
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,12699
|6,25
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,975291
|3,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|35,124571
|10,58
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|43,771701
|7,25
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,816213
|7,21
|İş Portföy Altın Fonu
|0,047886
|7,05
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,70779
|7,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,063856
|0,18
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,019072
|0,16
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,12633
|0,15
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058686
|0,15
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|1,003212
|0,15
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,584519
|-1,63
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,830778
|-1,43
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232769
|-1,25
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026378
|-1,04
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|119,291503
|-0,85
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,888121
|-0,42
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,056825
|-0,1
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,891017
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,366236
|-8,84
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,081053
|-8,63
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041508
|-8,63
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|78,981107
|-6,18
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,801257
|-5,53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,734071
|-3,08
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,307638
|-2,82
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051065
|-2,51
|HSBC Portföy Değ. Fon
|111,565077
|-2,1
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,019356
|-1,97
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,26632
|-0,05
(Sürecek)