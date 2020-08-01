Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,7822651,78
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF668,1642291,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0778921,59
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0631471,48
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0404121,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0396315,11
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,5145443,32
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0211973,12
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0375541,68
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0735721,45
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,032382,92
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)4,3569952,12
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0937981,18
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0501641,17
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,3677330,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,5312592,94
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0089342,48
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,2274582,21
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu39,4919711,74
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0299921,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8062086,9
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,6895396,7
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0582596,7
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,126996,25
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,9752913,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF35,12457110,58
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF43,7717017,25
QNB Finans Portföy Altın BYF38,8162137,21
İş Portföy Altın Fonu0,0478867,05
HSBC Portföy Altın Fonu3,707797,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,0638560,18
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,0190720,16
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,126330,15
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0586860,15
Deniz Port. Para Piyasası Fonu1,0032120,15
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,584519-1,63
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,830778-1,43
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,232769-1,25
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026378-1,04
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu119,291503-0,85
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,888121-0,42
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,056825-0,1
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,891017-0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,366236-8,84
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,081053-8,63
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,041508-8,63
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)78,981107-6,18
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,801257-5,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,734071-3,08
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,307638-2,82
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,051065-2,51
HSBC Portföy Değ. Fon111,565077-2,1
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,019356-1,97
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,26632-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 11:05

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi
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