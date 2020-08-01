Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,782265 1,78 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 668,164229 1,72 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,077892 1,59 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,063147 1,48 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,040412 1,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039631 5,11 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,514544 3,32 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021197 3,12 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,037554 1,68 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,073572 1,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,03238 2,92 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,356995 2,12 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,093798 1,18 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,050164 1,17 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,367733 0,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,531259 2,94 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008934 2,48 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,227458 2,21 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,491971 1,74 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029992 1,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,806208 6,9 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,689539 6,7 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,058259 6,7 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,12699 6,25 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,975291 3,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 35,124571 10,58 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,771701 7,25 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,816213 7,21 İş Portföy Altın Fonu 0,047886 7,05 HSBC Portföy Altın Fonu 3,70779 7,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,063856 0,18 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,019072 0,16 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,12633 0,15 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058686 0,15 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,003212 0,15 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584519 -1,63 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,830778 -1,43 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232769 -1,25 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026378 -1,04 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 119,291503 -0,85 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,888121 -0,42 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,056825 -0,1 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,891017 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,366236 -8,84 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081053 -8,63 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041508 -8,63 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 78,981107 -6,18 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,801257 -5,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,734071 -3,08 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,307638 -2,82 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051065 -2,51 HSBC Portföy Değ. Fon 111,565077 -2,1 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,019356 -1,97 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,26632 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)