Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 699,691797 4,55
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,907075 4,44
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,080860 3,80
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,041961 3,77
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,065509 3,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022575 6,58
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042186 6,50
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009062 6,30
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031231 4,19
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039127 4,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033762 5,87
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,099930 5,23
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,069231 5,17
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,087820 4,84
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,097469 4,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,599037 4,28
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,272290 3,36
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023672 1,27
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030381 0,75
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,527324 0,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062920 7,97
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,214593 7,78
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,945463 7,73
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,817692 7,60
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,026111 2,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,369103 24,16
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,225206 10,14
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,693684 10,03
HSBC Portföy Altın Fonu 4,027142 8,50
İş Portföy Altın Fonu 0,051789 8,15
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,128221 0,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058786 0,07
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,603474 0,07
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,020655 0,06
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062246 0,06
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567714 -2,69
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,807574 -2,67
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227357 -2,22
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025989 -1,41
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,142715 -1,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,021950 -1,16
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,891116 -0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,058621 -11,37
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087726 -10,87
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,139066 -10,15
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,621674 -9,79
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,207312 -8,69
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,244975 -10,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,092080 -5,05
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,124175 -4,48
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,138141 -4,12
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,655807 -3,88
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,743104 -11,71
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,027453 -10,71
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,538814 -10,04
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,917266 -8,72
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,055183 -1,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:09

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi
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