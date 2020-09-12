Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port.

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Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,669598 0,92
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056377 0,90
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,083659 0,88
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,501318 0,85
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,043598 0,84
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043248 1,32
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,055533 0,83
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,970658 0,58
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,688971 0,54
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,062685 0,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042382 5,68
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,809879 4,02
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,123828 3,89
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,148369 3,81
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,171775 3,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033340 5,24
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,428874 3,25
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,099861 2,81
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,737276 2,16
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050663 1,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,748191 6,58
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,930004 5,10
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,178474 3,66
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,995686 3,61
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,800295 1,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,056541 1,48
Garanti Portföy Altın Fonu 0,129176 1,47
TEB Portföy Altın Fonu 0,110347 1,47
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065790 1,46
İş Portföy Altın Fonu 0,050789 1,46
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062774 0,22
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,004471 0,21
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,674340 0,20
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,137830 0,20
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022738 0,19
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044198 -0,51
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,069154 -0,43
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,034339 -0,19
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229428 -0,07
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574917 -0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008367 -8,78
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032017 -3,54
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,529440 -1,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022658 -1,64
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,425202 -0,58
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,468472 -4,14
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,071731 -3,23
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106111 -2,97
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091279 -2,68
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046484 -1,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,747653 -1,73
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,315697 -0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,584356 -2,10
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020061 -1,54
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038012 -1,33
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018897 -0,96
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,746833 -0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borçlanma Araçları Fonları, Yapı Kredi Bankası, Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi

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