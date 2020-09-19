Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 723,716383 1,60 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,744942 0,87 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,069744 0,85 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056847 0,83 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821618 0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009161 9,49 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023088 1,90 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,079584 1,47 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040672 1,21 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,545874 1,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,970801 3,68 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078926 3,28 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035571 3,19 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,105388 2,72 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,679167 2,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,560328 5,41 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,101896 2,04 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033821 1,44 HSBC Portföy Değ. Fon 113,973855 1,27 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,163216 1,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,998909 3,57 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,802252 3,09 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,243040 2,96 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,019098 2,35 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,124500 0,75 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,609191 1,09 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,791680 1,00 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,200622 0,94 HSBC Portföy Altın Fonu 3,951462 0,66 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039124 0,64 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,006738 0,23 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,140133 0,20 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022594 0,20 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,133749 0,20 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059416 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043170 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104334 -1,67 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,766301 -1,53 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076833 -1,44 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039264 -1,44 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,403634 -0,93 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,032678 -0,50 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,044521 -0,06 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 0,998053 -0,05 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040147 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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