Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|723,716383
|1,60
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,744942
|0,87
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,069744
|0,85
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056847
|0,83
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,821618
|0,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009161
|9,49
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023088
|1,90
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,079584
|1,47
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040672
|1,21
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,545874
|1,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,970801
|3,68
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078926
|3,28
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,035571
|3,19
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,105388
|2,72
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,679167
|2,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,560328
|5,41
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,101896
|2,04
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,033821
|1,44
|HSBC Portföy Değ. Fon
|113,973855
|1,27
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,163216
|1,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,998909
|3,57
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,802252
|3,09
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,243040
|2,96
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,019098
|2,35
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,124500
|0,75
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,609191
|1,09
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,791680
|1,00
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,200622
|0,94
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,951462
|0,66
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039124
|0,64
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,006738
|0,23
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,140133
|0,20
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022594
|0,20
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,133749
|0,20
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059416
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043170
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,104334
|-1,67
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,766301
|-1,53
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,076833
|-1,44
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039264
|-1,44
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,403634
|-0,93
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,032678
|-0,50
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,044521
|-0,06
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|0,998053
|-0,05
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,040147
|-0,05
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:11 - Kaynak: AA
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