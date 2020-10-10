Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

10.10.2020 11:05
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,169093 3,36
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,073729 2,87
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059602 2,71
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087773 2,61
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,168779 2,61
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009554 8,62
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023998 4,71
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,649814 3,79
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042799 3,64
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035440 3,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,037758 5,30
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,100041 4,77
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048905 4,54
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108232 4,18
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,055099 4,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,930677 5,61
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,390878 3,14
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,973429 2,75
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,106936 1,96
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,105585 1,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029541 3,39
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,132011 2,77
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,277185 2,69
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,029780 2,36
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030781 2,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,716078 2,93
Ak Portföy Altın Fonu 0,106505 1,72
Deniz Port. Altın Fonu 0,057778 1,67
İş Portföy Altın Fonu 0,051908 1,64
Garanti Portföy Altın Fonu 0,132174 1,63
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,013608 0,24
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059787 0,22
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,866642 0,22
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,037049 0,22
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,170306 0,22
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582124 -0,89
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231374 -0,75
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,824922 -0,30
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,071628 -0,15
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,630285 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,134140 -1,95
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040511 -1,78
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079612 -1,76
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 88,029356 -0,63
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071145 -0,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,011413 -0,34
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112524 -0,14
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,419914 -0,09
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 85,493494 -0,03
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,035956 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,019441 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borçlanma Araçları Fonları, Kaybettiren Fonlar, Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi

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