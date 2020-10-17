Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

17.10.2020 11:15
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,037729 0,95
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,088428 0,75
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,064135 0,70
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074203 0,64
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,215368 0,61
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036191 2,12
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,057959 1,76
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,799512 1,41
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,151387 1,04
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,103156 0,80
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,234184 6,42
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089308 5,26
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030850 4,44
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,120724 4,33
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,583686 4,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,112743 4,69
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,781698 2,85
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009534 2,27
HSBC Portföy Değ. Fon 118,878023 2,23
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,135184 2,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,920974 3,29
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,104831 3,16
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,193894 2,90
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,358951 2,47
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,129154 1,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,852551 0,68
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,360752 0,68
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,750433 0,09
Deniz Port. Altın Fonu 0,057796 0,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,016067 0,24
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059922 0,23
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,868585 0,22
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,614344 0,22
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,039316 0,22
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045041 -0,35
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,822419 -0,30
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026212 -0,21
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049792 -0,16
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 175,070776 -0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009486 -0,71
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053933 -2,12
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048587 -0,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,919954 -0,56
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,416194 -0,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,002194 -0,49
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,829396 -0,47
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,016708 -0,27
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,222947 -0,15
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,946768 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045263 -0,48
Fiba Portföy Altın Fonu 0,039594 -0,47
TEB Portföy Altın Fonu 0,112213 -0,41
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066990 -0,32
Garanti Portföy Altın Fonu 0,131863 -0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borçlanma Araçları Fonları, Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Euro, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi

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