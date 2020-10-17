Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,037729 0,95 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,088428 0,75 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,064135 0,70 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074203 0,64 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,215368 0,61 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036191 2,12 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,057959 1,76 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,799512 1,41 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,151387 1,04 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,103156 0,80 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,234184 6,42 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089308 5,26 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030850 4,44 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,120724 4,33 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,583686 4,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 3,112743 4,69 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,781698 2,85 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009534 2,27 HSBC Portföy Değ. Fon 118,878023 2,23 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,135184 2,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,920974 3,29 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,104831 3,16 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,193894 2,90 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,358951 2,47 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,129154 1,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 42,852551 0,68 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,360752 0,68 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,750433 0,09 Deniz Port. Altın Fonu 0,057796 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,016067 0,24 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059922 0,23 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,868585 0,22 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,614344 0,22 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,039316 0,22 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045041 -0,35 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,822419 -0,30 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026212 -0,21 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049792 -0,16 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 175,070776 -0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009486 -0,71 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053933 -2,12 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048587 -0,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,919954 -0,56 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,416194 -0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,002194 -0,49 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,829396 -0,47 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,016708 -0,27 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,222947 -0,15 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,946768 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045263 -0,48 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039594 -0,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,112213 -0,41 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066990 -0,32 Garanti Portföy Altın Fonu 0,131863 -0,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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