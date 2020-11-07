Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079733
|5,84
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,430920
|5,11
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,048205
|5,09
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068489
|5,00
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,040458
|4,73
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,039171
|11,82
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009521
|10,27
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,010199
|10,10
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046609
|7,30
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,089963
|6,43
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,058507
|12,07
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,119709
|10,95
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|142,242312
|10,50
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,109512
|10,36
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042029
|9,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,057207
|6,11
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,023136
|5,16
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,114184
|4,57
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,332071
|4,51
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,053110
|4,00
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,175632
|7,64
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,068946
|4,33
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,332281
|4,32
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,115963
|4,19
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,983991
|4,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,943326
|4,85
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,122417
|4,51
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,073068
|4,48
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,043209
|4,47
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,115879
|4,45
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,023912
|0,27
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,618887
|0,26
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060368
|0,26
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,874936
|0,26
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|101,264827
|0,25
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049225
|-0,80
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,804696
|-0,76
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025927
|-0,63
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,413400
|-0,55
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|118,570747
|-0,36
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251077
|-0,33
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|173,547498
|-0,32
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,866660
|-0,22
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227928
|-0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,014836
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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