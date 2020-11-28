Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078274 5,20 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 755,459690 4,80 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,046682 4,46 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,347701 4,13 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,788388 3,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010235 11,04 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025432 6,88 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,798597 4,53 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085947 4,21 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037110 3,94 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,181534 7,10 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,042314 6,63 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,052861 6,29 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 18,251275 6,01 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,082174 5,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,192550 7,21 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,515289 4,98 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,418735 3,72 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,059374 3,52 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,116020 2,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,410176 6,48 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031797 5,34 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,253762 5,16 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,633576 4,47 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,293415 3,78 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,717106 1,88 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,527714 1,82 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,355792 1,73 Gedik Portföy Altın Fon 0,975877 0,53 HSBC Portföy Altın Fonu 3,831011 0,36 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,167154 0,32 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,032229 0,28 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060848 0,27 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,273891 0,27 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,890157 0,26 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,602261 -0,62 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,845596 -0,57 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027128 -0,56 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238254 -0,47 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,028013 -0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,983557 -0,83 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,302235 -0,34 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,194359 -0,16 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,209439 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,464010 -1,11 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105289 -0,41 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053340 -0,24 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,386909 -0,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,038931 -0,98 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034258 -0,47 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,041068 -0,27 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,027037 -0,26 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,537257 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,956476 -0,22 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,015181 -0,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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