Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

28.11.2020 11:03
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıKare Portföy Değişken (Döviz)...

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0782745,20
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF755,4596904,80
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0466824,46
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,3477014,13
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,7883883,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,01023511,04
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254326,88
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7985974,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0859474,21
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0371103,94
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,1815347,10
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0423146,63
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0528616,29
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF18,2512756,01
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0821745,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,1925507,21
Tacirler Portföy Değ. Fon3,5152894,98
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,4187353,72
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0593743,52
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1160202,66
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4101766,48
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0317975,34
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2537625,16
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,6335764,47
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,2934153,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,7171061,88
QNB Finans Portföy Altın BYF40,5277141,82
QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,3557921,73
Gedik Portföy Altın Fon0,9758770,53
HSBC Portföy Altın Fonu3,8310110,36
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1671540,32
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0322290,28
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0608480,27
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,2738910,27
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8901570,26
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,602261-0,62
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,845596-0,57
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,027128-0,56
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238254-0,47
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,028013-0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,983557-0,83
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,302235-0,34
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,194359-0,16
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,209439-0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,464010-1,11
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105289-0,41
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053340-0,24
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,386909-0,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,038931-0,98
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,034258-0,47
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,041068-0,27
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,027037-0,26
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,537257-0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,956476-0,22
Global Md Portföy Katılım Fonu1,015181-0,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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