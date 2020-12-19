Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591650 0,97 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235870 0,71 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027419 0,64 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068870 0,62 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041319 0,61 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,043399 4,30 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045827 2,35 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026266 2,32 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,274810 2,21 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,632503 1,72 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,506232 5,18 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086960 4,89 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,612774 4,53 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,329040 4,52 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,496294 4,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 3,830167 4,80 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,061858 4,24 HSBC Portföy Değ. Fon 135,423894 2,85 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,394325 2,85 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,135879 2,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,542527 2,95 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,779958 2,74 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,375825 2,29 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,308215 2,01 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,200206 1,92 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,052291 5,81 Garanti Portföy Altın Fonu 0,130147 1,74 Ak Portföy Altın Fonu 0,104979 1,69 TEB Portföy Altın Fonu 0,110410 1,68 İş Portföy Altın Fonu 0,050911 1,46 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,042284 0,31 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,177284 0,29 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061359 0,28 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,003688 0,28 İş Portföy Para Piyasası Fonu 293,071747 0,28 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 740,367046 -1,72 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087662 -0,81 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,046923 -0,79 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,061277 -0,64 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,764610 -0,61 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085389 -0,87 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043980 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,585107 -0,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,406613 -0,98 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,041128 -0,27 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,041155 -0,24 Aura Portföy Değ. Fon 0,766379 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,303633 -1,12 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029333 -0,88 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,051072 -0,77 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,320211 -0,68 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031623 -0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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