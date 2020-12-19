Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

19.12.2020 11:05
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5916500,97
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2358700,71
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0274190,64
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0688700,62
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0413190,61
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0433994,30
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0458272,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0262662,32
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2748102,21
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6325031,72
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,5062325,18
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0869604,89
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6127744,53
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,3290404,52
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,4962944,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon3,8301674,80
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0618584,24
HSBC Portföy Değ. Fon135,4238942,85
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3943252,85
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,1358792,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5425272,95
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,7799582,74
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,3758252,29
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3082152,01
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2002061,92
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,0522915,81
Garanti Portföy Altın Fonu0,1301471,74
Ak Portföy Altın Fonu0,1049791,69
TEB Portföy Altın Fonu0,1104101,68
İş Portföy Altın Fonu0,0509111,46
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0422840,31
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1772840,29
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0613590,28
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0036880,28
İş Portföy Para Piyasası Fonu293,0717470,28
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF740,367046-1,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087662-0,81
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,046923-0,79
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,061277-0,64
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,764610-0,61
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085389-0,87
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043980-0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Actus Portföy His. Sen. Fonu2,585107-0,95
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,406613-0,98
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,041128-0,27
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,041155-0,24
Aura Portföy Değ. Fon0,766379-0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,303633-1,12
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029333-0,88
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,051072-0,77
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,320211-0,68
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,031623-0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaybettiren Fonlar, Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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