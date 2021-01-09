Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

09.01.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAk Portföy Orta Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0505990,35
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0265540,29
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu398,4338600,23
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu121,4187290,23
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1526250,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0253043,10
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0103452,54
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,3608592,23
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6413141,23
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,4108731,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7183665,86
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,6811744,94
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,9240624,60
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0579474,42
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1145374,41
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,3705815,07
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0679714,08
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,0170542,34
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0418862,17
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2488091,96
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,6244632,94
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1149322,03
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3808431,43
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9913301,12
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6279220,73
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,5539821,34
QNB Finans Portföy Altın BYF39,9764610,08
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0523930,19
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6343430,19
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,3803060,18
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0619210,18
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,0723560,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039544-2,34
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,082434-2,16
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,065776-2,15
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,218365-2,14
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,088245-2,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,687609-2,00
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,080606-1,72
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041878-1,19
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036754-0,91
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043943-0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,112050-1,59
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,082040-1,28
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,113051-1,19
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,313140-0,43
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,104113-0,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,107202-2,29
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,325177-1,91
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022187-1,12
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,652319-0,83
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,076161-0,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,027534-2,08
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,102958-2,00
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,869277-1,87
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,806140-1,28
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,271809-1,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ak Portföy Altın Fonu0,099184-1,08
Garanti Portföy Altın Fonu0,123233-1,01
İş Portföy Altın Fonu0,048485-0,99
Fiba Portföy Altın Fonu0,036948-0,99
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,042533-0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Altın, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi
2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi 2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi         
11:20
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor         
10:03
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı         
09:42
Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp Hayatta mı değil mi bilmiyorlar: 18 yaşındaki genç kız 15 gündür kayıp         
09:23
Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin         
09:12
Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor         
08:55
Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek         
08:22
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti Ülkesinde korona vakası olmadığını iddia eden Tanzanyalı lider, maske takmayan Çinli bakana teşekkür etti         
22:31
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 11:56:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei