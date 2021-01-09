Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,050599 0,35 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026554 0,29 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 398,433860 0,23 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 121,418729 0,23 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,152625 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025304 3,10 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010345 2,54 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,360859 2,23 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,641314 1,23 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,410873 1,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,718366 5,86 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,681174 4,94 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,924062 4,60 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057947 4,42 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114537 4,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,370581 5,07 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,067971 4,08 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,017054 2,34 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,041886 2,17 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,248809 1,96 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,624463 2,94 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,114932 2,03 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,380843 1,43 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,991330 1,12 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,627922 0,73 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,553982 1,34 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,976461 0,08 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,052393 0,19 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,634343 0,19 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,380306 0,18 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061921 0,18 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,072356 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039544 -2,34 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,082434 -2,16 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,065776 -2,15 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,218365 -2,14 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,088245 -2,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,687609 -2,00 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,080606 -1,72 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041878 -1,19 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036754 -0,91 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043943 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112050 -1,59 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,082040 -1,28 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,113051 -1,19 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 134,313140 -0,43 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,104113 -0,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,107202 -2,29 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,325177 -1,91 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022187 -1,12 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,652319 -0,83 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,076161 -0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027534 -2,08 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,102958 -2,00 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,869277 -1,87 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,806140 -1,28 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,271809 -1,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,099184 -1,08 Garanti Portföy Altın Fonu 0,123233 -1,01 İş Portföy Altın Fonu 0,048485 -0,99 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036948 -0,99 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,042533 -0,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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