Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596743 1,00 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238234 0,63 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,843626 0,53 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,260846 0,52 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,028415 0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,038700 1,66 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,999095 0,92 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,571771 0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Aura Portföy Değ. Fon 0,780950 0,59 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,042845 0,50 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,027680 0,32 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,062236 0,31 İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon 1,046057 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019682 0,36 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,815991 0,33 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,360079 0,32 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,454937 0,31 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,689024 0,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,481033 2,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,062764 0,33 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,062511 0,32 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,940773 0,32 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,199084 0,31 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,022294 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043743 -1,32 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,222262 -0,93 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039617 -0,46 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,066083 -0,18 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,219654 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037996 -2,04 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,246582 -1,80 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010663 -1,70 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,080114 -1,66 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,376424 -1,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,108261 -7,03 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,921414 -7,03 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,118686 -6,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101989 -6,40 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051659 -6,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,615600 -3,61 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,067963 -3,51 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,979174 -3,18 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,223246 -3,09 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,417157 -2,95 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,041177 -2,00 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,761404 -1,91 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,101438 -1,65 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,898875 -1,60 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,057565 -1,55 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,052559 -1,73 Garanti Portföy Altın Fonu 0,120102 -1,70 İş Portföy Altın Fonu 0,047252 -1,70 TEB Portföy Altın Fonu 0,102217 -1,70 Fiba Portföy Altın Fonu 0,035983 -1,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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