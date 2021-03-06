Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 715,108380 3,65 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,692986 3,26 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,060119 3,24 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,053120 3,20 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,303768 3,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013117 5,04 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,081978 2,83 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042657 1,90 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,243143 1,52 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,245849 1,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,118921 9,55 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,153797 6,99 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,153853 6,95 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 20,099991 6,01 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 22,322123 5,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,996945 6,20 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,126604 3,93 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,537494 3,57 HSBC Portföy Değ. Fon 149,041858 3,23 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,287530 3,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,886844 5,08 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,874742 4,85 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,143141 4,20 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,487844 3,85 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,217669 3,69 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,080307 0,33 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,063508 0,32 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,099560 0,32 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,971795 0,31 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,720254 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,593126 -1,23 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237849 -0,80 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,843257 -0,68 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 179,047704 -0,39 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026821 -0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,991439 -4,08 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040761 -3,85 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,018416 -3,13 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,969622 -2,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027700 -1,52 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,093890 -3,94 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,082494 -0,65 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 132,166218 -0,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,848996 -2,56 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,368493 -1,61 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 0,950054 -0,64 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,029819 -0,46 Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,745891 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,848915 -1,01 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,660995 -1,01 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,038063 -0,98 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,054237 -0,93 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,613046 -0,79 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,221806 -3,41 Ak Portföy Altın Fonu 0,091262 -1,04 Garanti Portföy Altın Fonu 0,113054 -1,03 Deniz Port. Altın Fonu 0,049571 -1,01 Fiba Portföy Altın Fonu 0,033855 -0,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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