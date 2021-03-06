Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

06.03.2021 11:13
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF715,1083803,65
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,6929863,26
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0601193,24
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,0531203,20
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,3037683,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0131175,04
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0819782,83
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0426571,90
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2431431,52
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,2458491,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,1189219,55
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1537976,99
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1538536,95
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)20,0999916,01
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,3221235,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,9969456,20
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1266043,93
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,5374943,57
HSBC Portföy Değ. Fon149,0418583,23
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2875303,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,8868445,08
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,8747424,85
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1431414,20
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4878443,85
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,2176693,69
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0803070,33
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0635080,32
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu1,0995600,32
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9717950,31
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7202540,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593126-1,23
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237849-0,80
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,843257-0,68
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu179,047704-0,39
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026821-0,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,991439-4,08
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,040761-3,85
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,018416-3,13
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,969622-2,94
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027700-1,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,093890-3,94
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,082494-0,65
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu132,166218-0,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,848996-2,56
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,368493-1,61
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,950054-0,64
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,029819-0,46
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.1,745891-0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,848915-1,01
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,660995-1,01
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,038063-0,98
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,054237-0,93
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,613046-0,79
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,221806-3,41
Ak Portföy Altın Fonu0,091262-1,04
Garanti Portföy Altın Fonu0,113054-1,03
Deniz Port. Altın Fonu0,049571-1,01
Fiba Portföy Altın Fonu0,033855-0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Finans, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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