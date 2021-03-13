Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039781 1,66 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,469706 0,93 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 719,654978 0,64 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,223278 0,45 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,825038 0,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085483 4,28 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038293 4,26 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013552 3,32 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,032990 2,69 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,779257 2,40 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102005 8,64 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,251713 6,27 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,112431 4,82 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,086392 4,73 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 138,129455 4,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,897453 5,71 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,131329 2,69 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,572801 2,30 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,129447 2,25 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022952 2,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,513519 1,73 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,205452 1,39 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,054797 1,03 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,174969 1,01 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,856905 0,94 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,565418 1,88 QNB Finans Portföy Altın BYF 36,809467 1,43 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,792332 1,42 Gedik Portföy Altın Fon 0,875807 1,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,058096 0,98 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,083851 0,33 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,921973 0,32 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,063710 0,32 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,978014 0,32 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,024352 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,829948 -1,58 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585008 -1,37 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235019 -1,19 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044073 -0,81 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 177,778132 -0,71 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,016604 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096121 -3,35 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,870497 -3,32 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048755 -3,30 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,311530 -3,15 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 110,656547 -2,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,338607 -0,55 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,620976 -0,50 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,029677 -0,48 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,225346 -0,30 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,022788 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,215355 -0,07 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028767 -0,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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