Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039781
|1,66
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,469706
|0,93
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|719,654978
|0,64
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,223278
|0,45
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,825038
|0,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085483
|4,28
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038293
|4,26
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013552
|3,32
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,032990
|2,69
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,779257
|2,40
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102005
|8,64
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,251713
|6,27
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,112431
|4,82
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,086392
|4,73
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|138,129455
|4,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,897453
|5,71
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,131329
|2,69
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,572801
|2,30
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,129447
|2,25
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022952
|2,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,513519
|1,73
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,205452
|1,39
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054797
|1,03
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,174969
|1,01
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,856905
|0,94
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,565418
|1,88
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,809467
|1,43
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,792332
|1,42
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,875807
|1,19
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058096
|0,98
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,083851
|0,33
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,921973
|0,32
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063710
|0,32
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,978014
|0,32
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,024352
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,829948
|-1,58
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,585008
|-1,37
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235019
|-1,19
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044073
|-0,81
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,778132
|-0,71
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,016604
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096121
|-3,35
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,870497
|-3,32
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048755
|-3,30
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,311530
|-3,15
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|110,656547
|-2,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,338607
|-0,55
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,620976
|-0,50
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,029677
|-0,48
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,225346
|-0,30
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,022788
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,215355
|-0,07
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028767
|-0,02
(Sürecek)
Kaynak: AA
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