Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041106 4,08 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,232232 3,60 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068602 3,60 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,093543 3,57 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 9,094049 3,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,197831 7,99 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,042595 7,80 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014009 7,57 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,099914 4,41 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047037 4,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,110328 12,10 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 156,745179 9,26 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,095235 8,36 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,125330 6,19 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,196288 4,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,113710 8,05 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,549850 7,28 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,934833 6,90 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,344587 6,45 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,041384 5,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,490233 3,60 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,050064 3,58 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,498147 3,56 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,771683 3,28 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,168781 3,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,054149 2,15 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037170 2,15 TEB Portföy Altın Fonu 0,105449 2,14 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,063114 2,14 Garanti Portföy Altın Fonu 0,123868 2,14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,004058 0,35 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,095034 0,35 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,931362 0,35 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,658444 0,34 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,113834 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % - (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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