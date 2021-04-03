Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041106
|4,08
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,232232
|3,60
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068602
|3,60
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,093543
|3,57
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|9,094049
|3,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,197831
|7,99
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,042595
|7,80
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014009
|7,57
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,099914
|4,41
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047037
|4,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,110328
|12,10
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|156,745179
|9,26
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,095235
|8,36
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,125330
|6,19
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,196288
|4,92
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,113710
|8,05
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,549850
|7,28
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,934833
|6,90
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,344587
|6,45
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,041384
|5,74
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,490233
|3,60
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,050064
|3,58
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,498147
|3,56
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,771683
|3,28
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,168781
|3,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054149
|2,15
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037170
|2,15
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,105449
|2,14
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,063114
|2,14
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,123868
|2,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,004058
|0,35
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,095034
|0,35
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,931362
|0,35
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,658444
|0,34
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,113834
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|-
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi