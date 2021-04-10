Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 9,191521 1,07 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,048230 0,83 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,094308 0,82 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,912169 0,76 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,254204 0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045163 3,40 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,080246 3,08 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,300163 2,44 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,026757 2,32 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,070412 2,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,238263 4,81 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,153387 3,89 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,097731 2,62 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,134889 2,49 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,118822 2,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,159035 4,58 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,028581 4,27 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,147909 3,87 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,070050 2,75 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,152393 2,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060366 1,56 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,938580 1,43 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,154620 1,42 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,840996 1,39 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,508266 1,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,187035 3,24 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,809467 1,89 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,540636 1,82 Gedik Portföy Altın Fon 0,963326 1,56 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037707 1,44 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,934698 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,098917 0,35 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,007068 0,35 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,007594 0,35 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,064565 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013655 -2,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,107879 -2,22 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078931 -1,67 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,891469 -1,55 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,707534 -1,53 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039991 -1,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,916543 -1,96 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,103077 -0,95 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,331300 -0,57 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,412550 -0,24 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,171623 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,046774 -0,11 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,497892 -0,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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