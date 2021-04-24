Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

24.04.2021 11:01
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıFiba Portföy Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon9,3382162,07
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0958641,93
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,9575561,84
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0420581,84
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0700431,80
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1190115,05
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0659874,90
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1060824,66
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0462824,13
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0975732,36
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0528165,12
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0665572,20
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1285231,52
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu159,4269041,08
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0978701,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,1406172,47
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1165971,76
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,4567621,00
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0251480,94
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,6530350,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0614903,01
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1767432,82
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9555752,82
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8730382,77
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7958952,44
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF45,0409855,24
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,9405084,30
QNB Finans Portföy Altın BYF41,5379214,26
Gedik Portföy Altın Fon0,9812393,16
Fiba Portföy Altın Fonu0,0383912,95
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6649990,36
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9408500,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1062170,36
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0142980,36
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0116630,36
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,538687-0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013946-2,00
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,202235-1,38
İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,009750-0,60
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,314827-0,57
Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu1,013390-0,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,965158-14,13
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,926111-12,85
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,849489-12,03
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,130359-10,77
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,754600-8,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,669149-7,64
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,943412-5,39
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,060179-4,58
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,395689-3,22
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,121158-2,96
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,532925-8,19
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,513056-7,83
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,851035-6,25
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,423239-5,15
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,114603-5,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Altın, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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