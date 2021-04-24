Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 9,338216 2,07 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,095864 1,93 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,957556 1,84 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,042058 1,84 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,070043 1,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,119011 5,05 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,065987 4,90 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,106082 4,66 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046282 4,13 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,097573 2,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,052816 5,12 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,066557 2,20 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,128523 1,52 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 159,426904 1,08 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,097870 1,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,140617 2,47 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,116597 1,76 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,456762 1,00 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,025148 0,94 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,653035 0,70 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061490 3,01 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,176743 2,82 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,955575 2,82 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,873038 2,77 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,795895 2,44 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 45,040985 5,24 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,940508 4,30 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,537921 4,26 Gedik Portföy Altın Fon 0,981239 3,16 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038391 2,95 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,664999 0,36 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,940850 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,106217 0,36 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,014298 0,36 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,011663 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,538687 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013946 -2,00 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,202235 -1,38 İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,009750 -0,60 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,314827 -0,57 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,013390 -0,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,965158 -14,13 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,926111 -12,85 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,849489 -12,03 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,130359 -10,77 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,754600 -8,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,669149 -7,64 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,943412 -5,39 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,060179 -4,58 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,395689 -3,22 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,121158 -2,96 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,532925 -8,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,513056 -7,83 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,851035 -6,25 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,423239 -5,15 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,114603 -5,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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