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Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

29.05.2021 11:06
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,8088136,04
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,1830734,42
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF811,4245141,49
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2486631,35
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0438361,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0156517,38
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0440512,55
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,3986242,49
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0335752,49
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,0153902,36
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0997663,90
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1428512,36
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu161,1481942,28
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1341112,23
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0986622,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,6144703,33
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9094183,12
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0330632,90
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1066402,68
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0910722,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,3013212,55
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0680042,54
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0712342,43
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0494272,39
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,9586962,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,0424872,57
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0721942,54
Garanti Portföy Altın Fonu0,1415062,54
İş Portföy Altın Fonu0,0554582,50
HSBC Portföy Altın Fonu4,2865742,50
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1265770,36
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0303160,35
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0330140,35
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0323440,35
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0556960,35
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,543097-0,23
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,811317-0,15
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,225400-0,12
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029553-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,005360-0,47
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,314044-0,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,021777-4,86
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,975410-4,69
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,899855-4,23
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,414306-4,22
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,135012-4,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon5,049846-2,12
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,127790-1,62
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,269600-1,48
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,420010-1,32
Ata Portföy Bir. Değ. Fon11,007613-1,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,602452-3,85
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,646497-3,53
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,423990-3,23
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,177820-2,74
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,003464-2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Borç, HES, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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