Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,843689 2,59 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045166 1,70 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030065 1,37 Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,550300 0,65 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,256347 0,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,045533 1,68 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,532300 1,51 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,038648 1,21 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,001075 0,81 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,418471 0,75 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,350812 4,58 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,800354 4,45 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045127 4,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089316 4,37 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,058168 2,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,020997 2,21 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,213009 1,84 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,435182 1,72 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 11,197883 1,30 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,026134 1,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,631539 1,25 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,200373 1,22 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,025044 0,93 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,665131 0,78 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,428464 0,61 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,150396 0,36 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,040359 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,134609 0,36 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,037625 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,039643 0,35 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 806,191678 -2,92 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069451 -0,76 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094766 -0,70 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,414633 -0,68 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,790811 -0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104202 -1,28 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050753 -0,82 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,589654 -0,46 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034585 -0,37 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051334 -0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,008595 -0,38 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,072972 -0,12 İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,675859 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,531453 -1,16 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,096627 -0,83 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,853507 -0,77 Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon 1,086104 -0,75 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,043583 -0,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,068161 -1,64 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,051767 -1,57 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,307847 -1,54 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,080107 -1,54 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,966521 -1,45 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 45,140830 -1,98 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 51,188405 -1,84 Fiba Portföy Altın Fonu 0,042644 -1,64 HSBC Portföy Altın Fonu 4,301316 -1,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,072465 -1,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil

3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı

Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş

Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi

1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor

Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu

Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var

İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı