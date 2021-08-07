Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 814,634117 0,97 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,565949 0,88 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234793 0,83 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,096001 0,80 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,265956 0,73 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048956 1,82 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,365131 1,57 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,406183 1,57 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,500357 1,53 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,027258 1,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092391 7,17 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,747761 6,87 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046491 6,77 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,824328 6,76 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,708967 5,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,071143 5,13 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,732227 3,64 HSBC Portföy Değ. Fon 155,842594 2,65 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,843082 2,57 Garanti Portföy Agresif Değ. Fon 0,039755 2,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,043029 3,25 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,689792 3,13 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,442751 2,55 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,568137 2,30 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,205891 2,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,040889 0,62 Ak Portföy Altın Fonu 0,110344 0,59 Garanti Portföy Altın Fonu 0,137139 0,54 İş Portföy Altın Fonu 0,053575 0,53 TEB Portföy Altın Fonu 0,116565 0,53 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011090 0,43 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,006006 0,40 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,070158 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,069249 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,167306 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016559 -4,42 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035130 -1,70 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045718 -1,20 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,062662 -1,14 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,108987 -1,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,150051 -0,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,930229 -2,05 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,976729 -1,54 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048214 -0,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,787418 -1,06 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,482558 -0,46 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,595724 -0,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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