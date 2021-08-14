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Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

14.08.2021 11:06
Yatırımcı rehberi (6), System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0703760,53
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,8556150,49
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,5365400,49
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,9294060,49
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,1343560,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1053031,68
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,2180290,90
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0166520,56
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0501360,36
Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu1,0965780,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,4227832,47
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1330102,45
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1069542,33
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,9117832,07
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0339982,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0493512,36
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4516861,97
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,8894431,63
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,0659031,36
HSBC Portföy Değ. Fon157,9301321,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2150160,76
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0336530,58
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3789320,50
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,6956010,47
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,4975110,41
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0740310,36
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0096190,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0730670,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1714620,36
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9957640,35
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052031-0,06
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,842049-0,04
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045571-0,03
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,565901-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,017768-8,23
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,985447-7,27
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,015334-7,19
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,841745-7,09
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043088-5,75
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF0,995290-3,31
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,957304-2,28
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,875131-1,98
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)0,999386-1,95
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,972374-1,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,064886-2,00
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,964478-1,25
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,919945-1,11
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,060979-0,95
Tacirler Portföy Değ. Fon4,708143-0,51
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,224484-3,18
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,941633-3,18
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,063828-3,08
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,986923-3,04
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,847251-2,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,126975-8,17
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,067323-3,29
Fiba Portföy Altın Fonu0,039556-3,26
Ak Portföy Altın Fonu0,106750-3,26
HSBC Portföy Altın Fonu3,996148-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Altın, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


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