Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,070376 0,53 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,855615 0,49 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,536540 0,49 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,929406 0,49 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,134356 0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,105303 1,68 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,218029 0,90 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016652 0,56 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050136 0,36 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,096578 0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,422783 2,47 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,133010 2,45 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,106954 2,33 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,911783 2,07 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,033998 2,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,049351 2,36 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,451686 1,97 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,889443 1,63 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,065903 1,36 HSBC Portföy Değ. Fon 157,930132 1,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,215016 0,76 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033653 0,58 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,378932 0,50 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,695601 0,47 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,497511 0,41 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,074031 0,36 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,009619 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,073067 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,171462 0,36 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,995764 0,35 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052031 -0,06 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,842049 -0,04 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045571 -0,03 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,565901 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,017768 -8,23 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,985447 -7,27 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,015334 -7,19 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,841745 -7,09 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043088 -5,75 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 0,995290 -3,31 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,957304 -2,28 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,875131 -1,98 Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 0,999386 -1,95 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,972374 -1,78 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,064886 -2,00 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,964478 -1,25 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,919945 -1,11 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,060979 -0,95 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,708143 -0,51 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,224484 -3,18 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,941633 -3,18 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063828 -3,08 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,986923 -3,04 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,847251 -2,89 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,126975 -8,17 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067323 -3,29 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039556 -3,26 Ak Portföy Altın Fonu 0,106750 -3,26 HSBC Portföy Altın Fonu 3,996148 -3,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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