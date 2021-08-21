Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,591001
|0,45
|Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,029045
|0,43
|Fiba Port. Şekerbank Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024924
|0,40
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,438713
|0,40
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,096295
|0,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,376527
|0,49
|Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,097467
|0,43
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,730990
|0,25
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,032555
|0,22
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,504002
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,017331
|1,80
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,138951
|1,66
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,218983
|1,65
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,466532
|1,42
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,107386
|1,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,029464
|1,55
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,281138
|1,50
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,458035
|1,41
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|104,365840
|1,18
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,825467
|1,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,868983
|1,18
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,998524
|1,18
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,964012
|1,15
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064516
|1,08
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,237562
|1,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,978761
|1,55
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,038131
|1,40
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040068
|1,29
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,021027
|1,24
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068149
|1,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|2,140740
|0,47
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,013510
|0,39
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,068968
|0,37
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,126522
|0,37
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,077911
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,051498
|-1,02
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069968
|-0,58
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,477273
|-0,56
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,117314
|-0,54
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,874961
|-0,50
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015395
|-7,55
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033249
|-5,24
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|0,972158
|-3,21
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,186316
|-2,60
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048948
|-2,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,101322
|-5,27
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,099441
|-4,17
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,140088
|-2,71
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,071749
|-2,60
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,148027
|-2,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,906869
|-6,08
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,736196
|-5,30
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,880925
|-4,24
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,021355
|-3,73
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,979116
|-3,63
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,202491
|-1,03
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,411333
|-0,95
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033441
|-0,63
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,672720
|-0,62
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,360725
|-0,54
(Sürecek)
Kaynak: AA
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