Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,591001 0,45 Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,029045 0,43 Fiba Port. Şekerbank Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024924 0,40 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,438713 0,40 Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,096295 0,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,376527 0,49 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,097467 0,43 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,730990 0,25 ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,032555 0,22 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,504002 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,017331 1,80 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,138951 1,66 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,218983 1,65 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,466532 1,42 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,107386 1,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,029464 1,55 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,281138 1,50 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,458035 1,41 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 104,365840 1,18 Aura Portföy Değ. Fon 0,825467 1,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,868983 1,18 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,998524 1,18 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,964012 1,15 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064516 1,08 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,237562 1,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 42,978761 1,55 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,038131 1,40 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040068 1,29 Inveo Portföy Altın Fon 1,021027 1,24 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068149 1,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 2,140740 0,47 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,013510 0,39 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,068968 0,37 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,126522 0,37 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,077911 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,051498 -1,02 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069968 -0,58 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,477273 -0,56 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,117314 -0,54 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,874961 -0,50 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015395 -7,55 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033249 -5,24 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 0,972158 -3,21 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,186316 -2,60 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048948 -2,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,101322 -5,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,099441 -4,17 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,140088 -2,71 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,071749 -2,60 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,148027 -2,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,906869 -6,08 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,736196 -5,30 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,880925 -4,24 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,021355 -3,73 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,979116 -3,63 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,202491 -1,03 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,411333 -0,95 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033441 -0,63 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,672720 -0,62 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,360725 -0,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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