Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572536 0,92 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237253 0,81 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,849692 0,63 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031280 0,51 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,630991 0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016034 4,15 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033916 2,01 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,108046 1,46 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,860877 1,43 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048179 1,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,227220 3,76 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,104397 3,03 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,101493 2,06 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,270692 1,82 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,142649 1,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,912086 3,54 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,079582 3,34 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,052893 3,09 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,030361 3,04 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,317165 2,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,133701 2,54 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,212770 0,85 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,802777 0,40 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,851387 0,37 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,021465 0,37 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011205 0,37 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,081824 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,080762 0,36 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,017143 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,179826 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094008 -1,88 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 800,023360 -1,75 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,068891 -1,54 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,328079 -1,42 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,725691 -1,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,101798 -1,45 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048602 -0,71 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042137 -0,68 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,836657 -0,61 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,002908 -0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,932815 -2,59 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,062617 -1,42 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,700591 -1,28 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,973120 -1,26 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,866111 -1,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,587626 -2,11 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,064740 -1,32 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,124658 -1,12 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,250896 -1,06 Garanti Portföy Agresif Değ. Fon 0,039872 -0,95 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,608846 -1,74 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,032901 -1,61 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,309039 -1,54 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,934444 -1,51 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,219335 -1,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067084 -1,56 TEB Portföy Altın Fonu 0,112389 -1,54 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039452 -1,54 HSBC Portföy Altın Fonu 3,982520 -1,53 Deniz Port. Altın Fonu 0,057479 -1,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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