Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,857517
|0,92
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,577736
|0,91
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,239236
|0,84
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,028036
|0,63
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,245233
|0,58
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016361
|2,04
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034540
|1,84
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042722
|1,39
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,044580
|1,16
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,916251
|1,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,124973
|3,91
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,985519
|3,69
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,458849
|3,48
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049003
|3,48
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,867937
|3,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,753930
|3,63
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,438120
|2,01
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,599776
|1,95
|Garanti Portföy Agresif Değ. Fon
|0,040615
|1,86
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,941181
|1,77
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,442624
|2,36
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,575204
|2,30
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,177483
|1,40
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,703927
|1,33
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,227199
|1,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106494
|0,16
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051729
|0,15
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132408
|0,15
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057561
|0,14
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,045535
|0,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,085741
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,084658
|0,36
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,011245
|0,36
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,020772
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,184011
|0,35
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|789,883696
|-1,27
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,620605
|-0,98
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,068231
|-0,96
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,232080
|-0,93
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,093135
|-0,93
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,101602
|-0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,067404
|-0,82
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,070976
|-0,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,123489
|-0,94
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,243896
|-0,56
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,483108
|-0,48
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,096530
|-0,24
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,064733
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,032560
|-1,04
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,572285
|-1,01
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,280498
|-0,86
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,466613
|-0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,376258
|-0,48
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,073725
|-0,44
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,579718
|-0,17
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi