Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,903897 2,67 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069989 2,58 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,488778 2,51 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 10,140135 2,40 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,119922 2,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035980 4,17 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,044904 3,11 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,861287 2,81 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,006530 2,77 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,033124 2,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 181,690629 2,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,105146 2,03 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,150919 1,69 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,142929 1,39 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,062870 0,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,126357 2,32 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,936353 2,19 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,515012 2,15 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,098425 1,96 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,209333 1,96 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,661138 2,49 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,359853 2,42 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033327 2,36 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,494262 1,89 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064372 1,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,290306 2,96 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,835897 1,08 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067850 1,03 İş Portföy Altın Fonu 0,052259 1,02 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039905 1,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,089686 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,088595 0,36 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,024471 0,36 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,112742 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,188218 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575595 -0,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,857092 -0,05 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,239212 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,036108 -0,81 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,597122 -0,48 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,107452 -0,26 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,101335 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,854317 -3,45 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094490 -2,88 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,071865 -2,88 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,844090 -2,75 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047663 -2,73 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,405842 -1,32 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 0,981816 -1,27 Garanti Portföy Agresif Değ. Fon 0,040101 -1,27 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,172335 -0,87 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,463304 -0,77 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,137051 -1,27 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,214604 -1,03 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,678152 -0,95 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,552079 -0,90 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,435244 -0,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (SÜRECEK)

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