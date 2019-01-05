Yatırımcı Rehberi (7)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034724 2,98 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061497 2,81 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033846 2,74 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056039 2,65 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037625 2,64 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011724 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032708 6,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,02791 4,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,06439 2,86 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043709 2,54 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029691 2,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088469 2,27 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048752 2,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018822 3,51 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018226 1,39 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010357 0,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016602 0,34 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014717 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024014 4,47 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024646 4,47 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023455 4,47 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023823 4,46 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024462 4,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036553 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039550 0,44 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041846 0,43 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020427 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,054204 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012874 -1,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015777 -4,58 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016089 -4,47 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,047797 -3,94 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053515 -3,93 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,089141 -3,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020196 -3,13 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009696 -2,55 NN Hay. Em. Karma EYF 0,085377 -2,53 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017460 -2,50 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016172 -1,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013463 -2,85 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009034 -2,47 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018738 -2,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013007 -2,21 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010890 -1,04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)