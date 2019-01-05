Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034724
|2,98
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061497
|2,81
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033846
|2,74
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056039
|2,65
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037625
|2,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011724
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032708
|6,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,02791
|4,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,06439
|2,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043709
|2,54
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029691
|2,52
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,088469
|2,27
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048752
|2,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018822
|3,51
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018226
|1,39
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010357
|0,39
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016602
|0,34
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014717
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024014
|4,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024646
|4,47
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023455
|4,47
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023823
|4,46
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024462
|4,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036553
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,039550
|0,44
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041846
|0,43
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020427
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,054204
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012874
|-1,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,015777
|-4,58
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016089
|-4,47
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,047797
|-3,94
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053515
|-3,93
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,089141
|-3,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020196
|-3,13
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,009696
|-2,55
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,085377
|-2,53
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017460
|-2,50
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,016172
|-1,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013463
|-2,85
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009034
|-2,47
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018738
|-2,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013007
|-2,21
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010890
|-1,04
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.