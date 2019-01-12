Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (7)

Yatırımcı Rehberi (7)

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062245 1,22
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043076 1,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059227 1,14
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034964 0,69
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,04885 0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013106 1,80
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011835 0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024058 6,75
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029421 5,41
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034305 4,88
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021867 4,49
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019115 4,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020931 3,64
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045232 3,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091154 3,03
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017988 3,02
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050218 3,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009512 5,29
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014026 4,18
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019401 3,54
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013456 3,45
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011219 3,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022491 0,80
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025491 0,79
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014989 0,73
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015099 0,68
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026362 0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036715 0,44
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020515 0,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023580 0,43
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,054265 0,43
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042024 0,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045469 -0,51
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055582 -0,49
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074557 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084095 -0,43
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029388 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013391 -0,41
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013405 -0,39
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013664 -0,35
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012953 -0,22
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013163 -0,20
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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