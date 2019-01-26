Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084823
|1,44
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030571
|1,42
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056309
|1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,055846
|1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084005
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013775
|2,54
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011961
|0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026834
|6,18
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019272
|5,94
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071407
|5,84
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022019
|5,69
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062049
|5,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022967
|3,91
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017869
|3,65
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019498
|3,64
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010801
|3,47
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,096476
|3,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014422
|5,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020750
|5,28
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010124
|5,08
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014963
|4,92
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011620
|2,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,040066
|0,44
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,042391
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,053795
|0,43
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,054734
|0,43
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017019
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033708
|-1,34
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047512
|-0,91
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,049105
|-0,66
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057483
|-0,50
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060407
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028835
|-0,50
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033696
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011240
|-1,99
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029500
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018305
|-0,91
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018371
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014317
|-2,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023700
|-2,43
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014436
|-2,38
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023099
|-2,38
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022566
|-2,36
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.