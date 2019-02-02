Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (7)

Yatırımcı Rehberi (7)

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031826 4,11
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,01619 2,60
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059198 2,32
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,052843 2,31
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057098 2,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013957 1,32
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012059 0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046549 5,37
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063906 2,99
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061416 2,79
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019799 2,73
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,049295 2,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01438 4,14
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015494 4,01
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014507 3,93
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01467 3,92
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014817 3,83
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014708 1,98
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021158 1,97
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015236 1,82
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010293 1,67
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017784 1,58
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023101 1,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024008 1,30
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014622 1,29
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014501 1,29
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024755 1,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049764 0,45
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017093 0,43
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021720 0,43
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040239 0,43
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,057329 0,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074069 -0,62
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048823 -0,57
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055193 -0,56
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036809 -0,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056033 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011110 -1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018164 -0,77
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017010 -0,35
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018360 -0,06
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:16 Kaynak: AA

Ekonomi
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