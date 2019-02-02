Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031826
|4,11
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,01619
|2,60
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059198
|2,32
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,052843
|2,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057098
|2,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013957
|1,32
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012059
|0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046549
|5,37
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,063906
|2,99
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061416
|2,79
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019799
|2,73
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,049295
|2,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,01438
|4,14
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015494
|4,01
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014507
|3,93
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,01467
|3,92
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014817
|3,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014708
|1,98
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021158
|1,97
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015236
|1,82
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010293
|1,67
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017784
|1,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,023101
|1,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024008
|1,30
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014622
|1,29
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014501
|1,29
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024755
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049764
|0,45
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017093
|0,43
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021720
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,040239
|0,43
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,057329
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074069
|-0,62
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,048823
|-0,57
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,055193
|-0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036809
|-0,49
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056033
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011110
|-1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018164
|-0,77
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017010
|-0,35
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018360
|-0,06
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.