Yatırımcı Rehberi (7)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056218 1,15 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,04913 0,63 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,058665 0,62 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033238 0,61 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,085459 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012127 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011303 1,74 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010583 1,12 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,013198 1,07 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,01759 0,90 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,01217 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017284 1,61 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018342 0,98 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010711 0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012162 0,80 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,01818 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023244 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019555 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055376 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,054259 0,43 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054126 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,037358 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031616 -0,66 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058914 -0,48 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016120 -0,43 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,061461 -0,42 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,038954 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013926 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044837 -3,68 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054783 -2,72 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018300 -1,96 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028775 -1,88 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062884 -1,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010928 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019652 -0,88 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036164 -0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,057504 -0,76 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018179 -0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020978 -0,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014600 -0,73 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015154 -0,54 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010252 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024721 -0,14 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021776 -0,12 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023077 -0,10 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014494 -0,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023373 -0,05

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)