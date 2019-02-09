Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (7)

Yatırımcı Rehberi (7)

55 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

Yatırımcı Rehberi (7), System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056218 1,15
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,04913 0,63
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,058665 0,62
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033238 0,61
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,085459 0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012127 0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011303 1,74
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010583 1,12
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,013198 1,07
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,01759 0,90
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,01217 0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017284 1,61
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018342 0,98
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010711 0,86
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012162 0,80
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,01818 0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023244 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019555 0,44
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055376 0,43
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,054259 0,43
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054126 0,43
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,037358 0,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031616 -0,66
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058914 -0,48
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016120 -0,43
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,061461 -0,42
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,038954 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013926 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044837 -3,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054783 -2,72
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018300 -1,96
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028775 -1,88
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062884 -1,60
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010928 -1,09
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019652 -0,88
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036164 -0,76
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,057504 -0,76
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018179 -0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020978 -0,85
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014600 -0,73
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015154 -0,54
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010252 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024721 -0,14
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021776 -0,12
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023077 -0,10
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014494 -0,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023373 -0,05
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:10 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Ayakkabıcı Onur Ateş, Barcelona'ya Sponsor Olacak İngiliz Bilim Adamlarının Kanser Hastaları İçin Geliştirdiği İlaç, 6 Ayda Etkisini Gösteriyor

ABD'de Yayımlanan Dergi, Amazon'un Sahibi Bezos'a Çıplak Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı Hollanda'da Türk İş Adamının Otelin Bahçesine Koyacağı Uçak Otoyoldan Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 12:05:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (7)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]