Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (7)

Yatırımcı Rehberi (7)

44 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

Yatırımcı Rehberi (7), System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049513 0,78
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056322 0,68
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030414 0,65
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042941 0,63
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074669 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012202 0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045832 2,22
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029044 0,93
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,06119 0,53
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105081 0,49
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024273 0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052161 1,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045778 0,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,09457 0,97
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011409 0,94
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017848 0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018473 0,71
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012228 0,54
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018457 0,53
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016591 0,51
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011649 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024213 0,90
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014623 0,89
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023581 0,89
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014746 0,89
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023038 0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,053870 0,45
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050176 0,44
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042859 0,44
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021898 0,44
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055617 0,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031610 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013876 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026825 -1,65
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033713 -0,83
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020965 -0,75
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027953 -0,58
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083626 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012560 -0,82
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023218 -0,74
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,053815 -0,21
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019622 -0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,057421 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014567 -0,23
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020938 -0,19
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011781 -0,17
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:09 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı 14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı

Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu Eser Yenenler'in Evlilik Teklifi Ettiği Sevgilisine Aldığı Tektaş Alay Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 11:53:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcı Rehberi (7)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]