Yatırımcı Rehberi (7)

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057352 1,27 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058239 1,24 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046974 1,19 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,0876 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086795 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012479 0,32 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014116 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030854 3,27 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035802 2,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055846 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034283 0,57 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,090027 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,067414 2,09 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,099476 1,84 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,054796 1,78 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,047382 1,12 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068734 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019143 0,73 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015712 0,49 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010628 0,49 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018902 0,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018681 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022576 1,59 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015133 1,55 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024838 1,53 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014994 1,53 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024684 1,51 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055442 0,42 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018218 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,038156 0,42 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043602 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041211 0,42 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030638 -1,67 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034312 -0,78 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015970 -0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056535 -0,71 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015994 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027786 -0,78 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097707 -0,19 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051717 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,110635 -0,19 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083867 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014165 -1,56 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014037 -1,50 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013884 -1,48 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015039 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014345 -1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021670 -0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015113 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012092 -0,18

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)