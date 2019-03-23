Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

En Çok Borcu Olan Belediyeler Belli Oldu