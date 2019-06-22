Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031334
|3,11
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF
|0,018151
|2,36
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,06267
|2,32
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,061953
|2,31
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,060864
|2,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014382
|2,32
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012841
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027242
|5,84
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053712
|4,95
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053893
|4,87
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,048011
|4,77
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,113008
|4,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023002
|4,55
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015246
|3,83
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,023616
|3,69
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015378
|3,54
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010806
|3,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010235
|2,65
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015273
|2,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014867
|2,38
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021364
|2,37
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017518
|1,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028578
|1,60
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025091
|1,57
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,026502
|1,52
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016649
|1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026854
|1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,060307
|0,52
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058939
|0,52
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020459
|0,51
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022692
|0,50
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,040610
|0,50
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|
|
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036659
|-1,14
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,053984
|-0,92
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,051943
|-0,86
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064478
|-0,69
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,035961
|-0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012298
|-0,97
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032196
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020107
|-0,84
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.