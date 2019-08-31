Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

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E-spor fırtınası devam ediyor! Ayda 10 bin TL ile 20 bin TL kazanan var