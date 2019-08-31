Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,047974
|1,62
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061958
|1,61
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066599
|1,56
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027405
|1,52
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083247
|1,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013238
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014909
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054647
|1,94
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039831
|1,06
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,050685
|0,92
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028272
|0,79
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022170
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012502
|2,10
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,020648
|2,00
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,015769
|1,52
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,038967
|1,32
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,019088
|1,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022578
|2,44
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015823
|2,42
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020844
|1,69
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,017758
|1,25
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012777
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032189
|4,19
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028240
|4,11
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,033108
|4,09
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,029496
|4,01
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030986
|3,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,019386
|0,34
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048236
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045598
|0,34
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,056309
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,061367
|0,29
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033306
|-0,75
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,052994
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,066463
|-0,34
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,065085
|-0,33
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028233
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027835
|-1,97
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035553
|-1,20
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030637
|-0,57
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020755
|-0,22
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055497
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015244
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015283
|-0,70
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016361
|-0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014889
|-0,62
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015584
|-0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018601
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013778
|-0,04
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)