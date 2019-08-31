Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

4 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047974 1,62
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061958 1,61
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066599 1,56
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027405 1,52
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083247 1,51
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013238 0,62
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014909 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054647 1,94
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039831 1,06
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050685 0,92
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028272 0,79
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022170 0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012502 2,10
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020648 2,00
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015769 1,52
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038967 1,32
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019088 1,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022578 2,44
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015823 2,42
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020844 1,69
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017758 1,25
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012777 1,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032189 4,19
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028240 4,11
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,033108 4,09
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029496 4,01
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030986 3,97
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019386 0,34
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048236 0,34
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045598 0,34
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056309 0,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,061367 0,29
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033306 -0,75
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,052994 -0,35
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,066463 -0,34
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,065085 -0,33
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028233 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027835 -1,97
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035553 -1,20
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030637 -0,57
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020755 -0,22
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055497 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015244 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015283 -0,70
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016361 -0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014889 -0,62
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015584 -0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018601 -0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013778 -0,04

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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