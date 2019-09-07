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Yatırımcı rehberi (7)

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034704 3,59
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054232 1,96
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028866 1,87
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017943 1,82
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026380 1,81
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015220 1,77
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041800 4,61
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057707 4,57
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067703 4,43
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066941 4,42
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118815 4,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015979 4,14
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016012 4,10
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017110 3,93
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015534 3,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015924 3,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010795 3,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016360 3,02
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016031 2,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023300 2,88
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023063 1,51
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043442 0,45
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027238 0,28
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042499 0,28
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023749 0,27
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058655 0,27
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036689 -2,07
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064562 -2,06
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045062 -1,87
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062014 -1,82
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052287 -1,71
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013286 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031164 -0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012267 -1,66
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033097 -0,82
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074787 -0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051337 -0,26
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016238 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020506 -2,12
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023157 -0,08
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021116 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029528 -2,35
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028862 -2,34
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018285 -2,30
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029115 -2,30
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030311 -2,29
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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