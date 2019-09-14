Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037019
|0,90
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062949
|0,88
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055083
|0,87
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036613
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,037207
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013495
|1,57
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015385
|1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037598
|3,61
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,059624
|3,32
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032143
|3,14
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022163
|2,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036014
|2,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024843
|2,02
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,075200
|1,96
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,110679
|1,93
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,061111
|1,90
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,027498
|1,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023919
|2,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016757
|2,43
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011056
|2,42
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016354
|2,01
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,023347
|1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042654
|0,36
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021491
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,063318
|0,36
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023834
|0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043597
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034566
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012218
|-0,40
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017073
|-0,22
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015919
|-0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016008
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031081
|-1,46
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027255
|-1,43
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018038
|-1,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029907
|-1,33
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030891
|-1,32
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)