Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,035131
|1,63
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,044067
|0,94
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,054826
|0,91
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029213
|0,90
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018134
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,01729
|1,27
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016097
|1,12
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,01235
|1,08
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,016552
|1,06
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016152
|1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010268
|0,69
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,01196
|0,50
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019344
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013109
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012667
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042799
|0,34
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027425
|0,34
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023914
|0,34
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021563
|0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,05906
|0,33
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,041491
|-0,47
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083167
|-0,44
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,063876
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095653
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094626
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015292
|-0,60
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013432
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072653
|-2,70
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019301
|-2,69
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018624
|-2,66
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091978
|-2,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029099
|-2,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024250
|-2,39
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020683
|-1,46
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,027122
|-1,37
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,112749
|-1,29
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,057758
|-1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016184
|-1,04
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010967
|-0,80
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,020002
|-0,50
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020219
|-0,49
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020616
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029697
|-1,39
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017799
|-1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029515
|-1,31
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028125
|-1,28
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028581
|-1,25
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)