Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036292 3,30 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,055934 2,02 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029768 1,90 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,044845 1,77 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,027141 1,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015449 1,03 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01347 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079119 2,04 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042714 2,04 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029978 2,02 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,10628 2,00 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026026 1,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016737 3,62 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017894 3,49 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016725 3,41 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016953 3,14 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016598 3,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016528 2,13 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011159 1,75 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024171 1,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016944 1,47 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019139 1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029939 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029701 0,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028758 0,62 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028295 0,60 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017906 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042943 0,34 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021634 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059253 0,33 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023992 0,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027514 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064432 -1,07 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061995 -0,94 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045039 -0,92 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036754 -0,48 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052339 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036934 -0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108892 -0,75 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060169 -0,74 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075193 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074231 -0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051956 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021151 -0,28 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020574 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009998 -0,15

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(Sürecek)